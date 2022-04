Fotograf Jakubčo: Nechápem, kto a prečo potrebuje útočiť na škôlku

"Zarazilo ma, aká je vojna krutá. Zabijú vám niekoho blízkeho a vy máte veľmi krátky čas, aby ste to spracovali, rozlúčili sa s ním. Tie procesy sú zrýchlené. Je to zarážajúce. Okrem toho, že sa musíte zmieriť s tým, že vám niekoho zabili, ho potom rýchlo musíte pochovať, často aj len do improvizovaného hrobu," hovorí Jozef Jakubčo, fotograf Denníka SME.

Vo videu komentuje svoje fotografie z Ukrajiny. V Kyjeve a jeho okolí fotil pohreby, zničené dediny i Veľkú noc. Hovorí aj o svojich pocitoch, o tom, aké to je fotiť pohreb a či sa cítil bezpečne. Spomína tiež, aký obraz má pred očami aj teraz, keď už je doma, najčastejšie.