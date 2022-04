Marková: Rodičia, ktorí sa nestarajú o deti, majú celosvetový pardon. Ten, čo zostane, je na okraji

"Sú to ľudia, ktorí často žijú iba z rodinných prídavkov alebo z výživného, ktoré nepríde každý mesiac. 90 percent jednorodičov sú ženy, 10 percent je mužov. Čo sa týka príjmu, nie je doteraz zmapovaný. Tejto téme sa nikto nevenuje, my sme taký startup, ktorý si v roku 2019 povedal, že túto tému treba riešiť," hovorí Eva Marková z organizácie Jeden rodič.

"Tento rodič je na okraji záujmu, nemá žiadny ústretový krok, je naňho úplne zlý pohľad. Namiesto toho, aby sme oceňovali rodiča, ktorý sa sám stará o deti. Kde je ten druhý rodič? Títo majú akokeby celosvetový pardon a im sa nič nestane.

Potom je zaťažovaný ten zodpovedný rodič, ktorý deti vychováva. A potom sa čudujeme, že sú po piatich rokoch vyčerpaní, že to nezvládajú. Máme aj tragické príbehy, kde to buď mama alebo otec nezvládli a vzdali to," dodáva Marková.

"Rodič ostane sám, väčšina rodín sa rozpadá, keď má dieťa tri roky. Rodič potrebuje umiestniť dieťa do materskej školy, a nemá žiadne uprednostnenie, aby mohol ísť pracovať. Veľmi veľa rodičov musí zostať domov len z tohto dôvodu. Teraz je situácia ešte horšia, z regiónov nám hlásia, že musia uprednostniť deti Ukrajincov, takže je tých miest ešte menej," hovorí Eva Marková.

Ako by štát mal pomôcť rodičom samoživiteľom? Pomôže im jednorazový príspevok 100 eur? A čo teraz takýto rodič zažíva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Evou Markovou z organizácie Jeden rodič.