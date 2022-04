Krajniak: Bol by som rád, keby bol medzi 100 zdanenými oligopolmi Slovnaft

"Sme v koaličnej vláde, každý zodpovedá za svojich ministrov. My sme pochybnosti o ministrovi vnútra komunikovali už viackrát aj verejne. Ale nepredpokladám, že budeme hlasovať za jeho odvolanie," hovorí minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak o odvolávaní Romana Mikulca v parlamente.

"Myslím si, že ako policajný prezident by mal byť častokrát vo svojich vyjadreniach zdržanlivejší, než je. Ale platí právo vybrať policajného prezidenta a zodpovednosť za to má mať minister vnútra. Ja rešpektujem, že si minister vybral tohto policajného prezidenta.

Voči pánovi Hamranovi zatiaľ nemám konkrétnu vec, ktorú by som mu vedel vytknúť," dodáva Krajniak na otázku, či dôveruje Štefanovi Hamranovi.

"Nešli sme na to tak, že sme si zobrali 100 firiem. Išli sme na to opačne. Ktoré sú tie regulované odvetvia, ktorým zisky, aj pre krízu, aj preto, že majú monopol na trhu, vzrástli. A keď sme to napočítali spätne, tak z toho vyšlo zhruba 70 až 100 firiem.

Bol by som rád, keby tam bol Slovnaft. Nepovažujem za normálne, že v čase, keď rastú ceny pohonných hmôt, majú zisk 30 eur na barel. To sa mi zdá troška veľa," hovorí Milan Krajniak o tom, aké firmy chce táto vláda zdaniť, aby mala peniaze na vyššie detské prídavky.

Ak by bol poslanec, hlasoval by za vydanie Roberta Fica? Bude sa ešte meniť paragraf 363? Prečo nevalorizovali všetky dávky, ako to odporúčajú odborníci? A kde na vyššie prídavky zoberie táto vláda zdroje? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniakom.