Čo má spoločné obvinenie Kaliňáka a Fica s Mečiarom a Lexom?

"Toto je tretia šanca, ktorú Slovensko dostalo po zločinoch komunizmu a zločinoch Mečiarovej éry. A možno by som aj povedal, že ak by v týchto konaniach došlo k nejakému posunu, že by tam bol niekto potrestaný alebo by aspoň niektorá z najväčších káuz bola vyšetrená, tak by sme teraz nemuseli riešiť to, čo sa dialo v posledných rokoch," hovorí šéf domácej redakcie Matúš Burčík k obvineniu Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.

"Na Slovensku to dlho fungovalo tak, že na veľké ryby sa nesiaha. Veľké ryby nejdú do väzby, veľké ryby nejdú do výkonu trestu, veľké ryby sa nevyšetrujú a tým pádom si aj tí ľudia povedali, že čo sa nám môže stať, sme nedotknuteľní. Teraz uvidíme, či sa to nejakým spôsobom prelomí," dodáva.

Čo najdôležitejšie je v uznesení o obvinení Kaliňáka a Fica? Ako vyzerala celá štruktúra údajnej zločineckej skupiny? Spomínajú sa už aj dôkazy? A prečo sa Fica zastal šéf Hlasu Peter Pellegrini?

Je medzi dneškom a obdobím, keď sa polícia dobíjala do Mečiarovej vily Elektra, nejaká paralela? A prečo je dôležité, aby boli činy politikov hodnoverne vyšetrené? Odpovedá Matúš Burčík.