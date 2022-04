Visolajský: Niektoré sestry šli robiť do supermarketov, lepšie ich zaplatia

"Došli sme do stavu, že chceme vidieť reálne kroky a musíme už prestať o tom rozprávať. My už inú cestu nevidíme, práve pre túto emóciu, že koľko rokov o tom všetkom už rozprávame a nič sa nedeje," hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský o tom, prečo lekári vstúpili do štrajkovej pohotovosti.

"Niektoré sestry odišli robiť radšej do potravín, do supermarketov. Poznám skvelé sestry, odborníčky z detskej anesteziológie, ktoré odišli radšej robiť do Rakúska opatrovateľky. Jedna z našich požiadaviek je aj vyššie platy pre sestry a sme ochotní ísť do výpovedí a nerobiť nadčasy aj s touto podmienkou," dodáva Visolajský.

Čo žiadajú nemocniční lekári? Ako to vyzerá v nemocniciach po covide? A čo by pomohlo zlepšiť zlú situáciu v našich nemocniciach aj ambulanciách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Visolajským.