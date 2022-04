Slosiarik: Obvinenie Fica a Kaliňáka na voličov Smeru nebude mať vplyv

"Nie sú veľmi citliví. A to je presne o tom, že tí ľudia sú presvedčení o svojej pravde. O tom, ako funguje polícia a prokuratúra, a vidia v tom nejakú hru, ktorá je namierená proti Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi.



Tento úkon ich nijak nezneistí, budú to považovať za komplot," hovorí sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik o tom, či voličov Smeru ovplyvní obvinenie expremiéra Fica a exministra Kaliňáka.



"Sú dva dôvody poklesu. To, čo sme zaznamenali ako pokles z 52 na 42 percent, sa udialo za štvrťrok. Pravdepodobne pokles nebol, že to padlo naraz o 10 percent, ale postupne. V decembri nebola prezidentka Čaputová len terčom opozičných politikov, Roberta Fica, ale aj koaličných politikov.



Niektorí hovorili o konšpiračnom stretnutí s Petrom Pellegrinim, boli tam viaceré kritiky, ktoré sa týkali názorov prezidentky na premiéra Hegera. Pálili na ňu z každej strany, dáta ukazujú, že tam nebol pokles len z opozičnej scény, ale aj z koaličnej. Najväčší pokles bol od voličov OĽANO, odkiaľ tá paľba aj išla.



Netreba zabudnúť aj na rámcovú dohodu s USA, kde mohla stratiť aj preto, že časť koaličných politikov aj voličov jej vyčítala interpretačnú doložku. Táto časť úplne nepochopila, načo je potrebné vykladať tieto veci nejakou doložkou. Tam naozaj mohla zareagovať aj časť koaličných voličov," hovorí Martin Slosiarik o tom, prečo výrazne klesla podpora prezidentky Zuzany Čaputovej.



Ako vnímajú Slováci vojnu a Putina? Ktorí voliči vyjadrujú podporu Rusku? Komu politicky pomohla vojna? A uškodí Smeru obvinenie Roberta Kaliňáka a Roberta Fica? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sociológom a šéfom agentúry Focus Martinom Slosiarikom.