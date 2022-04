Advokát Kubina: Kisku sedem rokov stíhajú za nič, dáme za tým bodku

"Za situácie, keď je sedem rokov vedené trestné stíhanie za nič, za niečo, za čo nikto nikdy stíhaný nebol, je podanie obžaloby vlastne vykúpením. Takto sa tomu aspoň konečne dá bodka na súde, a veríme, že tá bodka bude mať podobu oslobodzujúceho rozsudku," komentuje najnovšie zatýkanie NAKA, pri ktorom, aj pre diskreditáciu prezidenta Kisku, obvinili expremiéra Fica aj exministra Kaliňáka, advokát Andreja Kisku Peter Kubina.



"Toto je už tretí prípad, v ktorom určitá časť prokuratúry narazila. Poznajúc trocha systém prokuratúry, že funguje ako armáda, si neviem predstaviť, že to, čo sa dialo na krajskej prokuratúre, by sa dialo bez vedomia, prípadne nejakého tichého súhlasu generálneho prokurátora," dodáva Kubina k tomu, prečo Krajská prokuratúra v Bratislave robí zvláštne kroky voči vyšetrovateľom NAKA, ktorých neúspešne obvinila, aj voči korunným svedkom korupcie Makóovi a Beňovi, ktorých sa rovnako pokúsila obviniť a dať do väzby - tiež neúspešne.



Ako sa dá fungovať, keď generálna a špeciálna prokuratúra sú v otvorenej vojne? Čo hovorí na vysvetľovanie Vladimíra Pčolinského, že Beňa si na neho všetko vymyslel? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom Petrom Kubinom.