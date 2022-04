Zelenskyj: Intenzita paľby ruských jednotiek výrazne narástla

"Keby sme mali prístup ku všetkým zbraniam, ktoré potrebujeme, ktoré majú naši partneri a ktoré sú porovnateľné so zbraňami, aké používa Ruská federácia, už by sme túto vojnu ukončili. Obnovili by sme mier a oslobodili naše územie od okupantov. Prevaha ukrajinskej armády v taktike a múdrosti je celkom zrejmá," povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorkovom príhovore.

"Intenzita paľby ruských jednotiek v smere na Charkov, na Donbase aj v regióne Dnepropetrovsk výrazne narástla. Stále myslia na seba, normálnym cieľom je obyčajná infraštruktúra bývania.

V tejto vojne sa ruská armáda navždy zapíše do svetových dejín ako možno najbarbarskejšia a najneľudskejšia armáda na svete. Úmyselne zabíjať civilistov, ničiť obytné oblasti, civilnú infraštruktúru, používanie všetkých druhov zbraní, najmä zakázaných medzinárodnými dohovormi, to je firemný rukopis ruskej armády," dodal Zelenskyj.

"Chcem zdôrazniť, že je to nevyhnutné. Každé normálne podnikanie bude musieť urobiť takéto rozhodnutie a opustiť Rusko. Teraz je na takej úrovni, že akékoľvek spojenia s ním a akákoľvek jeho podpora znamená spoluúčasť na masovom zabíjaní," reagoval ukrajinský prezident na to, že z Ruska sa stiahli ďalšie veľké svetové firmy.

Vojna na Ukrajine