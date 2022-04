Cigániková: Zvýšenie platov sestier a lekárov stojí len na ministrovi financií

"Nerozumiem, prečo musia ísť peniaze na zvýšenie imania štátnej poisťovne, keď mohli ísť na zvýšenie platov. Nie je to výhovorka, je to objektívny fakt, ja už po tých rokoch oznamujem ľuďom, že zdravotníctvo je v rukách OĽANO. Keby bolo v rukách SaS, vyzerá to inak," hovorí predsedníčka zdravotníckeho výboru a poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková o tom, prečo ešte stále vláda nezvýšila platy zdravotníkom, ktorí už medzičasom vstúpili do štrajkovej pohotovosti.

"V tomto momente to padá na ministrovi financií. Bol úplne legitímny argument, že každá kasa má svoje dno. Lenže legitímny argument je aj dajte mi čísla, dáta, aký to bude mať výsledok. Preto sa robilo porovnanie siedmich zdravotníckych povolaní s okolitými štátmi, aj za účasti Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý je súčasťou ministerstva financií.

Výsledok bol, ako treba dofinancovať tých sedem povolaní, čo je presne tých 220 až 300 miliónov. Keby to ministerstvo financií chcelo urobiť, tak to mohlo zaplatiť ako očkovaciu lotériu a iné veci. Dofinancovanie zdravotníkov sa malo urobiť už dávno," dodáva Cigániková.

Prečo SaS viac netlačí na zvyšovanie platov, ak hovorí, že je to kľúčové? Čo bude s pacientom, keď lekári pôjdu do štrajku? Na čom stojí zvyšovanie platov sestier, lekárov, záchranárov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za SaS a predsedníčkou zdravotníckeho výboru Janou Bittó Cigánikovou.