Podnikateľ Dubec: Volali na nás políciu, že ubytovávame černochov

"Je to pre Slovensko obrovská príležitosť, pretože sme krajina, v ktorej dlhodobo chýbajú mladí ľudia a vyľudňujeme sa. Už teraz nám chýba 3-tisíc zdravotníkov, 3-tisíc lekárov a 300 sestier. Jediná cesta je otvoriť sa imigrácii.



A keď sa nevieme otvoriť imigrácii z mimoeurópskych krajín, tak ľudia z Ukrajiny, s ktorej časťami sme boli pred osemdesiatimi rokmi v jednom štáte, sú ideálni a mali by sme ich privítať," hovorí podnikateľ Milan Dubec, ktorý v Žiline založil Camp kde ubytováva utečencov z Ukrajiny.



"Slováci nie sú zvyknutí na to, že ľudia môžu mať inú farbu pleti. Pritom tí černosi nám najviac pomáhali. Ešte stále sú tam dvaja chalani, ktorí nám nonstop pomáhajú s humanitárnou pomocou, organizujú sklady. Fakt makajú, sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia.



Nedokážem to pochopiť. Keď som mal tri roky, môj najlepší kamarát bol černoch a odvtedy nedokážem chápať pojem rasizmu. Nerozumiem prečo," dodáva Dubec k tomu, že niektorí Žilinčania na nich zavolali políciu, pretože ubytovávali aj ľudí inej farby pleti.



Ako to v Campe vyzerá? Robíme dosť pre to, aby u nás zostali Ukrajinci pracovať? Čo ukázala utečenecká vlna o Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podnikateľom Milanom Dubecom.