Gröhling: O škôlky pre ukrajinské deti sa musia starať samosprávy

"Samosprávy nemôžu povedať, že niekoľko rokov neriešili tento problém a teraz je vypuklý, lebo prišlo cez 700 detí, a povedia, že nemajú kapacity. Riešime ich tak, že poskytujeme okamžité finančné prostriedky. Máme pripravený plán aj v rámci jednotlivých priestorov, ktoré by sa veľmi rýchlo prerábali.

Snažíme sa dohodnúť s komisiou, aby sme na to získali peniaze, ale to nie je riešenie problému. Tým len odsunieme problém na september. Ale nedokážeme to urobiť bez samospráv," hovorí minister školstva Branislav Gröhling o nedostatku miest pre ukrajinské deti v škôlkach.

"V septembri by malo byť niekoľko desiatok tried, ktoré by sa takto otvorili. Nebudú to klasické priestory materských škôl. Prerábalo by sa to už budúci mesiac, verím, že nám to predfinancujú z nášho rozpočtu a potom to dorokujeme s Európskou komisiu. Rátame, že je to okolo šesť miliónov eur," dodáva Gröhling.

Prečo štát nemotivuje študentov, aj kvalifikovanú pracovnú silu, aby zostala na Slovensku? Aké je riešenie pre ukrajinské matky, ktoré nemôžu pracovať, kým nebudú mať deti v škôlkach? A čo bude so stredoškolákmi z Ukrajiny, keď prijímačky na stredné školy sú zo slovenského jazyka? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.