Šéfredaktorka Balogová: Orbán ide cestou Putina

"Myslím si, že už neexistuje protiargument, prečo by Európska únia nemala zakročiť proti Maďarsku v procedúrach, ktoré spustila. To, že Orbán môže takýmto spôsobom ohýbať demokratické pravidlá v Európe, je nebezpečné aj pre nás. On naozaj dáva inšpiráciu a precedens, že toto vám v Európe prejde," hovorí šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová po voľbách v Maďarsku, ktoré s výrazným náskokom a ústavnou väčšinou opäť vyhral Viktor Orbán a jeho strana Fidesz.

"Robert Fico sa posledné dva roky inšpiroval Orbánom. Nie je to len priamočiare preberanie argumentu Sorosom, ale on naozaj začal celoplošne útočiť na médiá, pochopil, že spochybňovanie médií v niektorých voličských skupinách oslabuje kritiku na korupčné správanie.

Nepochybujem, že ak by sa dostal k moci, tak by to robil systematicky. Určite by rozvinul politický vplyv nad verejnoprávnymi médiami. Urobil to aj Mečiar, aj jeho vlády, aj koaličný partner SNS. To, čo nás stále chráni, je, že máme stále naozaj slobodné médiá a existuje ich pluralita.

A druhá vec, chráni nás volebný systém. A tam apelujem na všetkých kolegov, že ak sa objaví akákoľvek snaha meniť volebné zákony na Slovensku, musíme byť v momente absolútne ostražití," dodáva Balogová.

"Autokrati nevymysleli niečo veľmi originálne. Oni vymysleli, ako pracovať s najnižšími voličskými pudmi. Putin robil veľa vecí skryto, ale úplne od začiatku svojej vlády tvrdo išiel po novinároch. Odkedy Putin vládne, zavraždili v Rusku viac ako 20 novinárov, a neboli to skryté vraždy, ale ostentatívne.

Toto už Orbán nepotrebuje. Nepotrebuje fyzicky likvidovať novinárov. Jeho systém propagandy je efektívny a naozaj funguje tak, že sú časti Maďarska, kde sa žiadna iná správa, než tá, ktorú predpripravila Orbánová mašinéria, nedostane," hovorí šéfredaktorka denníka SME o porovnaní Viktora Orbána a Vladimíra Putina.

Prečo Orbán vyhral voľby tak suverénne, keď pôvodné prieskumy hovorili len o tesnom víťazstve? Bol to posledný možný pokus, ako ho poraziť? Čo teraz nastane v Maďarsku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.