Ekonóm Ódor: Aj keby sa zajtra vojna skončila, ekonomika to pocíti

"Ak by sa zajtra zázračne Rusko a Ukrajina dohodli a neprerušia sa dodávky z Ruska, nebude sa robiť nič inak, tak či tak by sme relatívne dlhú dobu cítili odozvu vojny. Tá neistota by tu bola tak či tak. Možno by sa dnes dohodli, ale nevieme, čo bude o týždeň.



Neistota urobí náklady v ekonomikách aj keby sa vojna skončila, lebo ľudia, ktorí si pamätajú vojnu a pocit, že zrazu sa môže stať čokoľvek, budú oveľa opatrnejší a budú zvažovať nákupy do budúcnosti, viac budú sporiť a budú v defenzíve. To je pre ekonomiku problém aj keby sme zajtra ukončili konflikt," hovorí viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor o vysokej inflácii a neistote na finančných trhoch.



"Inak sa to skončiť ani nemohlo. Všetky boľavé miesta, ktoré sme mali aj doteraz, sa teraz ukazujú ešte výraznejšie. Aj zanedbané školstvo, aj zanedbané zdravotníctvo, to všetko nie sú témy, ktoré sme začali rozoberať teraz.



Málo si vážime talent, málo si na Slovensku vážime zdravie, ale všetko možné je priorita, len ľudský kapitál, bohužiaľ, nie," dodáva Ódor k tomu, že Slovensko neláka utečencov z Ukrajiny a nevie im poskytnúť ani základné služby ako škôlky či bývanie.



Ako ľudí ovplyvní vysoká inflácia? Kam až môže stúpnuť? Ako veľmi Rusko zabolia sankcie? A komu a ako by sme mali pomôcť pri rastúcich cenách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceguvernérom NBS Ľudovítom Ódorom.