Advokát Leontiev: Rusi vyvážajú peniaze do Londýna, lebo neveria Rusku

"Ruskí oligarchovia neveria svojmu vlastnému zriadeniu. Majú pocit, že čo je doma, to sa počíta. Takže sa snažia vyviesť bohatstvo do krajiny, kde sa cítia bezpečne, kde o neho nemôžu prísť. Kde je stabilná demokracia, ale sú tam menšie kurzové výkyvy.



Hodnota nehnuteľností v Londýne je stabilná, stále rastie. Je tam veľmi dobré vzdelanie pre ich deti a majú tam svoju bublinu. Londýn sa vlastne vyvinul ako bublina, kde sa bohatí stretávajú medzi sebou," hovorí advokát Taylor Wessing Andrej Leontiev o dôvodoch, prečo toľko bohatých Rusov má svoje majetky práve v Londýne.



"Myslím, že sa to bude meniť. Vždy musí prísť impulz, ktorý nakopne politikov, aby veci začali robiť poriadne. Videli sme, čo urobil 11. september v boji proti terorizmu, ja si myslím, že invázia na Ukrajine urobí niečo podobné pri skúmaní pôvodu peňazí.



Dnes Británia nevie, kto vlastní krásne paláce v Kensingtone, lebo ich vlastnia schránky z Karibiku. A nevie ani to, komu má zhabať majetky zo sankčného zoznamu, lebo netuší, ktoré vily patria ruským oligarchom," dodáva Leontiev.



Ako sa zabavujú jachty? Ako sa vykonávajú sankcie v EÚ a ako na Slovensku? Čo najviac zabolí ruských oligarchov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom Taylor Wessing Andrejom Leontievom.