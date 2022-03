Ukrajinský týždenník: Neutrálna Ukrajina a Zelenskyj posiela Putinovi odkazy po Abramovičovi

Zástupca šéfredaktorky Denníka SME Jakub Filo našiel tri zásadné momenty za ruskú a tri za ukrajinskú stranu. Hovorí aj o tom, ako Ukrajinci prechádzajú do protiofenzívy či ako rokujú s Tureckom o dodaní systému S-400, ktorý Turci pred pár rokmi kupovali od Ruska.

Bližšie analyzujeme mierové rokovania, ktoré sa konali v Turecku. Ukrajina na rozhovoroch navrhla neutrálny štatút. Čo to znamená - neutrálna Ukrajina? Čo znamená, že by jej neutralita mala garantov a kto by to mal byť? A prečo Putin odmietol stretnutie prezidentov, keď Zelenskyj hovorí, že už prišiel čas aj na takéto stretnutie?

Na záver Jakub hovorí o momentoch, ktoré ho v piaty týždeň vojny zaujali, hoci sa územne nemuseli udiať na Ukrajine či v Rusku, ale s vojnou súvisia. Týka sa to dronov Bayraktar.