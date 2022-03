Beňová: Ak by šiel Smer do koalície s Uhríkom, odídem

"Neverím tomu, že niekto v Smere úprimne koketuje s Republikou. Ale ak by s nimi strana, ktorú reprezentujem, nejakým spôsobom spolupracovala alebo bola vo vláde a oslovila Republiku, to by bola pre mňa červená čiara a odídem," hovorí europoslankyňa Smeru Monika Beňová.



"Ak teda tvrdíme, že sa máme snažiť, aby súčasťou riešenia rusko-ukrajinského konfliktu bola diplomatická cesta, tak by sme určite nemali vyhostiť ruských diplomatov. Aj v tomto by sme mali mať istú racionalitu. A mali by sme im vysvetľovať, prečo nepovažujeme ruskú inváziu na Ukrajine za správnu," hovorí Monika Beňová na otázku, či by sme mali nasledovať Poľsko a vyhostiť ďalších ruských diplomatov aj my.



"To, čo prebieha momentálne medzi Zuzanou Čaputovou ako prezidentkou, a Ľubošom Blahom ako poslancom, nech si vyriešia oni sami. Ja také veci o pani prezidentke nepíšem a keď o nej píšem, vyjadrujem sa slušne, hoci kriticky," povedala Monika Beňová.



Mala by mať Európska únia vlastnú armádu? Čo so slovenskou závislosťou na ruskom plyne a jadrovom palive? Mali by sme vyhostiť ruských diplomatov? A nezdá sa jej, že Smer pritvrdzuje rétoriku účelovo kvôli preferenciám? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou za Smer Monikou Beňovou.