Zelenskyj: V Moskve sa zľakli môjho rozhovoru s ruskými novinármi

"Keď sa už novinári pripravovali na zverejnenie nášho rozhovoru, ruská cenzúrna agentúra vyrukovala s hrozbou. To je to, čo napísali - požadujú odmietnutie zverejnenia rozhovoru. Bolo by to smiešne, keby to nebolo také tragické. Zničená sloboda slova v ich štáte sa snaží zničiť susedný štát," povedal v nedeľnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj sa poďakoval ľuďom z celého sveta, ktorí vyjadrujú podporu Ukrajine prostredníctvom verejných zhromaždení. "Keď sú ľudia na námestí, politici sa už nebudú tváriť, že nepočujú."

"Čaká nás nové kolo rozhovorov, pretože hľadáme mier. Naozaj. Bez odkladu. Ako mi bolo povedané, existuje možnosť a potreba na osobné stretnutie v Turecku. To nie je zlé. Uvidíme vo výsledku. Naše priority v rokovaniach sú známe," dodal Zelenskyj.

Vojna na Ukrajine