Novinárka Holcová: Česko bola významná práčka ruských peňazí

"Stalo sa to v našom tíme ranným rituálom. Ráno vstanete, uvaríte si kávu a pozriete sa, ako sa ruskí oligarchovia snažia presúvať majetky," hovorí Pavla Holcová, riaditeľka Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku investigace.cz o tom, či po útoku na Ukrajinu, keď sa začali riešiť možné sankcie, Rusi začali panikáriť a vo veľkom sa snažili hýbať svojím majetkom.

Reportérka investigace.cz Zuzana Šotová dodáva, že "zjavný príklad je Roman Abramovič, ktorý sa snažil upratať svoje vlastníctvo futbalového klubu Chelsea - predať ho ešte predtým, kým naňho budú uvalené sankcie. Čo teda nestihol."

Jedno percento najbohatších Rusov vlastní majetok v hodnote takmer polovice všetkého bohatstva ruských domácností.

Koľko z vlastníctva sa podarí podľa Holcovej priradiť konkrétnym oligarchom? "Bohužiaľ, dohľadať sa nám podarí iba zlomok. Rusi systém využívania offshorov na anonymizáciu peňazí využívajú od 80. rokov. A sú v tom, ako zametať za sebou stopy, naozaj skúsení," odpovedá.

Novinári 24 médií z celej Európy, vrátane slovenského Investigatívneho centra Jána Kuciaka a českého centra investigace.cz, pracovalo od 23. februára na preverovaní mocných Rusov. Teraz zverejnili zatiaľ najväčšiu databázu majetkov oligarchov - jachty, lietadlá, obrovské domy, zámky aj podiely vo významných firmách priradili ku konkrétnym prominentným majiteľom.

Začali preverovaním tzv. Navaľného zoznamu. Čo je to za zoznam a kto na ňom je? Preverovali aj rodinných príslušníkov oligarchov? Prečo je to dôležité?

"Nám by sa páčilo, keby na sankčnom zozname boli aj rodinní príslušníci, lebo, ako sme zistili, väčšina majetku je písaná práve na rodinných príslušníkov. Pretože najmä pri politikoch, v momente, keď nejaký ruský politik podniká v zahraničí, porušuje ruské zákony. Dať ich tam je ale dlhý a náročný proces," odpovedá Holcová na otázku, či by mali na sankčnom zozname byť aj manželky či deti oligarchov.

Musela prísť až vojna na Ukrajine, aby si Európa priznala, že má s toxickými Rusmi problém? Aké typy biznisu oligarchovia preferujú? A ktoré krajiny najčastejšie využívali ako offshorové útočiská? Budú novinári zverejňovať aj zoznam Európanov, ktorí sú v predstavenstvách ruských firiem či bánk?

"Mal by byť vytvorený minimálne európsky register konečných užívateľov, aby bolo jasne dohľadateľné, kto je držiteľom akcií. A tiež to, čo sme často videli, že veľa bánk privrie oči nad tým, že peniaze na bankový účet prišli z nejakej offshorovej firmy. Spôsob, ako robia kontrolu toho, či nejde o špinavé peniaze, je úplne nedostatočný," hovorí Holcová o tom, čo by sa teraz, keď už sme verejne začali hovoriť o toxických ruských oligarchoch, malo zmeniť.

Čo najzaujímavejšie české investigatívne novinárky zistili o Česku? "Pre mňa osobne to bolo, že mocní ľudia Ruska, tí, ktorí mali prístup ku skutočne veľkým peniazom, si zaplatili najlepších právnikov, aby im vytvorili offshorové schémy. To znamená série firiem, ktoré sú anonymné, aby cez ne mohli posielať peniaze z Ruska. Pre bežných ľudí nie je vôbec jednoduché posielať peniaze z Ruska, pre týchto vyvolených to jednoduché bolo," hovorí Holcová.

Aké to boli peniaze? Odkiaľ boli vytunelované? Stalo sa Česko významnou práčkou na ruské peniaze?

Šotová dodáva: "Prišlo mi vlastne zábavné, že veľakrát sme našli firmu, ktorá očividne nič nerobí, ale v účtovníctve sa jej točia napríklad desiatky miliónov korún, pravdepodobne takáto firma slúžila iba ako prietoková destinácia pre peniaze, ktoré smerovali inam."

Pomôžu sankcie očistiť Európu od špinavých peňazí z Ruska? Bude majetok oligarchov nielen zmrazený, ale neskôr aj znárodnený a čo na to treba? Prečo už Karlove Vary nie sú ekvivalent Londongradu? A ktorí Rusi sú najviac toxickí - sú to tí najbohatší oligarchovia alebo sa podľa Holcovej a Šotovej treba pozerať na niečo iné, ako je počet číslic v majetku?

Zoznam na ktorom pracovali aj Pavla Holcová a Zuzana Šotová nájdete tu: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/en/

