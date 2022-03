Advokát Pala: Sankcie sú silné, keď vieme identifikovať, že ide o majetok konkrétneho oligarchu

"Musíme rozlišovať aj medzi jednotlivými typmi oligarchov. Sú oligarchovia, ktorí majú svoje majetky pomerne silno skryté, teda zastreté cez rozličné štruktúry. V prípade Abramoviča, jeho najviac viditeľná investícia, vlastníctvo klubu Chelsea Londýn, je jasne verejná.



On ju nechcel skrývať, naopak, slúžila od začiatku na to, aby bola viditeľná, aby mu vytvorila vstupenku do najvyššej spoločnosti v Spojenom kráľovstve. A táto časť jeho podnikania je zasiahnutá nesmierne silno," hovorí advokát Radovan Pala o tom, ako veľmi bolestivo zasiahli sankcie podnikanie oligarchov, konkrétne Romana Abramoviča. "Sankcie sú silné, keď vieme identifikovať, že ide o majetok konkrétneho oligarchu," dodáva.



"Biznis spojený s Chelsea sa navyše ani nedá preniesť, je viazaný na Londýn a aj fanúšikovia majú v kultúrnom zmysle pocit, že je to aj ich klub," pomenúva Pala ďalšie špecifikum vlastnenia futbalového klubu.



Môžu sa ruskí oligarchovia voči zaradeniu na sankčný zoznam odvolať? Ako sa Olegovi Deripaskovi podarilo, že bol zo zoznamu v minulosti vyradený? V akom rozsahu teraz sankcie zasiahnu ruských oligarchov a koľko budú trvať? Aké dôležité je hovoriť "len" o zmrazení a môže po ňom nasledovať aj skonfiškovanie majetku? Aký dobrý prehľad má Spojené kráľovstvo o majetku jednotlivých oligarchov? A prečo sa Londýnu hovorí aj Moskva na Temži?



"Cez obrovské majetky získavalo Rusko a jeho oligarchovia vplyv na západné inštitúcie a západnú spoločnosť. Nie je to tak, že to je iba biznis a vedľa toho je nejaký verejný život. Ruskí oligarchovia často sedeli v mimoriadne vážených a historicky zaujímavých inštitúciách.



V Royal Academy of Arts v Londýne sedel Pjotr Aven, v Guggenheimovom múzeu ste mali Vladimira Potanina. Čiže oni získavali aj neformálny vplyv, ktorý nevieme úplne oddeliť od toho, čo chce Vladimír Putin a aký vplyv na to má," hovorí tiež Pala.



Aké je prepojenie medzi oligarchami a hybridnými operáciami? A ako využívali oligarchovia v Británii systém difamačných žalôb, aby zastrašovali novinárov a udržali si dobrý imidž?



"Prerastanie obrovského majetku nie je len v Rusku a je to nesmierne škodlivé, a nerobme si ilúzie, že to nemá vplyv na to, ako funguje právo," hovorí Pala a dodáva, že "nielen ruskí oligarchovia sú zapojení do štruktúr na západe. Desiatky bývalých politikov z EÚ a Spojeného kráľovstva pracujú pre ruské štátne firmy za vysoké odmeny, čo je, samozrejme, v tejto fáze neprijateľné. Najviditeľnejší príklad je Gerhard Schröder."



Čo má po sankciách nasledovať a aký je ich zásadný spoločenský význam? Pozrite si rozhovor s Radovanom Palom, advokátom z právnickej firmy Taylor Wessing.