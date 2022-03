Generál Macko: Konflikt bude dlhodobý a kľúč na riešenie má v rukách Putin

"Systém je starší, pre nás bude čoskoro na hranici životnosti. Firma, ktorá je výrobcom, je na sankčnom zozname. Bude ťažké zohnať súčiastky, nemáme na to certifikáty, nevieme si to opravovať. Bolo by príliš nebezpečné do toho systému zasahovať. Tak či tak, by sme o nejaký čas museli ten systém vyradiť.

Ak minister obrany uvažuje, že by ten systém za takýchto okolností posunul Ukrajine, je to logické. Samozrejme, minister má aj praktický problém, a to je, že potrebuje pokryť vzdušný priestor. Potrebujeme byť pripravení. Prichádzajú sem patrioty, ale tie sú len doplnkom k systémom, ktoré máme. Je legitímne im to poskytnúť, nerobí to z nás terč.

Lavrov hovorí, že to zničia, ale na území Ukrajiny. Ak by sme dokázali zabezpečiť dočasnú náhradu do tej doby, než si obstaráme nejaký systém, je logické, že by sme to Ukrajine poskytli," hovorí generál vo výslužbe Pavel Macko o systéme S-300, ktorý by sme teoreticky mohli darovať Ukrajine na obranu.

"Niektorí ruskí technici sú aj agenti GRU. Ale principiálne - tí ľudia majú svoje rodiny. V prípade potreby na nich vie robiť nátlak a možno by sa mohli dopustiť sabotáže.

Nechcem nikoho obviňovať, ale je nemiestne, aby sme mali cudzie oči a uši na našich základniach a k tomu ešte aj personál, na ktorom sme životne závislí, či stroje vyletia vôbec do vzduchu. A to nie je o tom, či spadne alebo nie, ale aj o tom, či zafunguje v zásadnej situácii, napríklad pri zostrelení nejakého lietadla," dodáva Macko o ruských migoch, ktoré stále používame.

Aké sú možné scenáre vojny na Ukrajine? Aké je to veliť profesionálnym vojakom, verzus veliť brancom? Čo znamená, že Putin povolal aj bojovníkov zo Sýrie? A čo by sa stalo, ak by Rusko omylom trafilo hranice Slovenska? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom.