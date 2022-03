Novinár Boháč: Na to, že na vás strieľajú Rusi, sa nedá pripraviť

"Pred sebou sme videli auto s veľkým symbolom, písmenom V, ktorým sa označovali ruské jednotky. Ale bola to civilná dodávka. Nebol som si istý, či to bolo zničené, opustené auto. Tak som začal brzdiť, aby som skontroloval situáciu, a v tú chvíľu sa spustila paľba.



Zistili sme, že vedľa tej dodávky bol ešte ruský tiger a zrejme na ňom bol človek, ktorý strieľal. Takže sme zaradili spiatočku a veľmi rýchlo sme cúvali. Pár guliek sa odrazilo do auta, jedna trafila kufor," hovorí šéfredaktor českého portálu Voxpot Vojtěch Boháč, ktorý sa vrátil z Ukrajiny, mesiac bol priamo v Kyjeve.



"Zo mňa to spadlo až dnes, to je týždeň po návrate. Je to pre mňa najzložitejší konflikt, v ktorom som bol. Práve povahou, že je to tak blízko nás. Najhoršie bolo vrátiť sa späť domov. Na ulici v Prahe, alebo vo vlaku, keď som sem išiel, som videl ľudí, ktorým vojna zničila životy. Časť rodiny zostala doma v bojoch, budú sa o nich mesiace báť.



Vidím na rohu postávať ľudí, často nevedia, čo je s ich blízkymi. To bola najväčšia rana po návrate, ktorá je pre mňa ťažšia ako keď som videl ľudí v Kyjeve, ktorí boli odhodlaní bojovať, vydržať a nedať to tomu Rusku. A keď prídete domov, sú tu slabší ľudia, nie takí odhodlaní, a život ich oveľa viac bije," dodáva Boháč.



Nie je už jasné, že novinári sú priamo cieľom ruských vojakov? Ako sa pracuje vo vojnovej zóne? Ako sa novinár po návrate domov vyrovnáva s hrôzami, ktoré videl? A aké ťažké bolo sledovať skazu Ukrajiny, ktorá za posledné roky prešla kus veľkej cesty s mnohými reformami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom portálu Voxpot Vojtěchom Boháčom.