Ukrajinský týždenník: Rusko je schopné útočiť do polovice mája, tvrdí Ukrajina

Šéf zahraničnej redakcie SME vybral tri dôležité momenty, ktoré sa udiali na ruskej strane a tri na ukrajinskej. Rusku sa nedarí, povoláva žoldnierov a ešte dostalo aj verdikt z Haagu, že sa má stiahnuť z Ukrajiny.



Čo bolo pred týždňom zlé v Mariupoľe a je tam teraz ešte horšie? Do Kyjeva prišli traja európski premiéri a Ukrajina hovorí, že vojna sa skončí o niekoľko týždňov.



Cestu troch premiérov do Kyjeva analyzujeme detailnejšie. Prečo Eduard Heger nešiel? Kto cestu inicioval? Koho presne politici Poľska, Česka a Slovinska reprezentovali? Svoje krajiny či celú Európsku úniu? Bola ich cesta vlakom bezpečná? A všimol si vôbec Putin túto cestu?



A napokon Matúš povie, čo ho zaujalo a netýka sa to priamo územia Ukrajiny či Ruska, ale s vojnou súvisí.