V kinách začínajú premietať inteligentné filmy. Tieto by ste nemali zmeškať

Screener venovaný festivalu Febiofest.

Screener venovaný 29. ročníku Medzinárodného festivalu Febiofest, ktorý sa začína už tento týždeň v Bratislave od 16. do 22. marca.

Zoznam filmov použitých v relácii:

Bratstvo / Brotherhood / r. Francesco Montagner

Cez hranicu / La Traversée / r. Florence Miailhe

Donbass / r. Sergei Loznitsa

Ennio / The Glance of Music / r. Giuseppe Tornatore

Evolúcia / Evolúció / r. Kornél Mundruczó

Extase / r. Gustav Machatý / + živý hudobný sprievod Stroon

Flux Gourmet / r. Peter Strickland

Gangster, poliš a diabol / Ak-in-jeon / r. Won-Tae Lee

Jednotka intenzivního života / r. Adéla Komrzý

Kdyby radši hořelo / r. Adam Koloman Rybanský

Krv na jej mene / Blood on Her Name / r. Matthew Pope

Malá mama / Petite Maman / r. Céline Sciamma

Memoria / r. Apichatpong Weerasethakul

Na ceste / Jadde Khaki / r. Panah Panahi

Nahovno práca / F@ck This Job / r. Vera Krichevskaya

Nezanechať stopy / Żeby nie było śladów / r. Jan P. Matuszynski

Odraz / Vidblysk / r. Valentyn Vasyanovych

Príbuzní / Rodnye / r. Vitalij Manskij

Prvá láska / Hatsukoi / r. Takaši Miike

Zpráva o záchraně mrtvého / r. Václav Kadrnka

Stop Zemlia / r. Kateryna Gornostai