Orlovský z Migračného úradu: Bez dobrovoľníkov by sme to na hraniciach nezvládli

"Bez dobrovoľníkov by sme to nezvládli. Štát a jeho štruktúry boli nastavené na úplne iné počty. Za ostatných jedenásť rokov sme aj my na migračnom úrade mali v konaní 4400 osôb, čo je asi 400 osôb ročne, a zrazu máte na hranici denne 15-tisíc ľudí. S tým mechanizmom to naozaj trocha zahýbe.

Počiatočný chaos je prirodzený, lebo niekto to tam na úvod musí zorganizovať. Ale myslím si, že po tom prvom týždni to už má nejakú hlavu a pätu," hovorí šéf Migračného úradu Ján Orlovský o chaose na hraniciach.

"Sú to absolútne bludy. Vojny sa boja ľudia z tretích krajín rovnako ako ľudia z Ukrajiny. Takže prišli stovky študentov a ľudí, ktorí tam pôsobili. Máme to pod kontrolou, sú to ľudia, ktorí mali na Ukrajine legálny pobyt. Buď tam študovali, žili alebo pracovali," dodáva Orlovský k výrokom opozície, že k nám prichádzajú migranti z tretích krajín.

"Naše krízové riadenie ministerstva ráta s asi 150 až 170-tisíc lôžkami, ale to sú kapacity, ktoré by boli aj v športových halách. Našou veľkou bolesťou je absolútna absencia akéhokoľvek sociálneho alebo nájomného bývania. V Brne máte asi 30-tisíc nájomných bytov, z ktorých 1650 bytov je na núdzové účely. V Bratislave máme 900 nájomných bytov celkovo. Bratislava je na úrovni Liberca," vysvetľuje šéf Migračného úradu.

Ako to vyzerá na hraniciach? Ako máme zabezpečené integračné programy pre utečencov? Kde budú bývať? A prečo sme rovnaký súcit nemali s utečencami zo Sýrie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom Migračného úradu Jánom Orlovským.