Samo Marec o tom, ako Abramovič kúpil Chelsea a ako ju teraz stráca

Verzie, prečo ruský oligarcha Roman Abramovič, ktorý sa objavil na britskom sankčnom ozname a má v krajine zmrazený majetok, kúpil v roku 2003 futbalový klub Chelsea Londýn, sú podľa publicistu a futbalového nadšenca Sama Marca dve.

"Jedna je, že mal mať veľmi veľa peňazí a chcel vlastniť futbalový klub. A môžeme tomu pokojne aj veriť, pretože všetko nasvedčuje tomu, že má futbal naozaj rád, chodí na zápasy a prežíva to. To nie je iba niekto, kto úplne nevie, čo s peniazmi.

Druhá verzia? Napríklad aj americké tajné služby tvrdia, že Roman Abramovič je, nielen teraz, veľmi blízky Vladimirovi Putinovi, ale ho dokonca označili za "nosiča batožiny". Teda, že akoby vytiahol peniaze z Ruska, ktoré nemusia byť nevyhnutne jeho, a previedol ich do Anglicka cez Chelsea," hovorí Marec.

S ktorým iným vrcholovým ruským politikom ešte spájali Abramoviča dobré vzťahy? Komu radil pri výbere ministrov? Ako kúpil Chelsea, do čoho investoval a ako napokon zmenil anglický futbal? Čo v Británii znamená vlastniť futbalový klub? A prečo britská vláda označila Chelsea za "významné kultúrne dedičstvo"?

"Teraz v sobotu hrala Chelsea s Newcastle United, teda Abramovič hral so Saudskou Arábiou. A jeden z novinárov z Guardianu poznamenal, že to bol zápas, kde sa stretlo mužstvo, ktorého majiteľ je momentálne na sankčnom zozname pre vojnu, a na druhej strane stál klub, ktorého majiteľom je krajina, kde včera popravili 81 ľudí, " hovorí tiež Marec.

Prečo sa krajiny a miliardári zapájajú do toho, že vlastnia futbalové kluby? Čo z toho majú? Čo je "sportswashing"? A akú logiku dáva, že majstrovská sveta 2022 vo futbale budú v Katare?

"Približne posledné dva roky sa viac hovorilo o tom, čo je Abramovič zač. Bez ohľadu na Ukrajinu. Abramovič si nebol istý svojou budúcnosťou v Chelsea a cítil, že spoločenská atmosféra sa mení. Pozastavil veľké investície," vysvetľuje Marec, prečo britskí športoví novinári hovoria, že je dobre, že do Chelsea príde nový majiteľ.

Aká je ale hodnota Chelsea a kto si ju bude môcť dovoliť kúpiť? Bude o tento "hotový klub" z luxusnej londýnskej štvrte bitka? Majú iné kluby radosť z toho, že budúcnosť Chelsea nie je úplne jasná? A ako Marec vníma to, že sa najvyšší futbal posunul do obrovských súm a je podľa neho šanca vrátiť sa viac do bežnej reality? Pozrite si rozhovor.