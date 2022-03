Trnka z Gerulaty: Blaha vedie náš zoznam, lebo je extrémne úspešný

"Ľuboš Blaha je extrémne úspešný. Preto je v našom rebríčku prvý. Nie je to rebríček toho, kto je viac a kto menej proruský. Je zostavený podľa možného vplyvu. Bola to naša iniciatíva. Nebolo to na objednávku žiadnej štátnej inštitúcie a už vôbec nie na objednávku zahraničnej inštitúcie," hovorí Michal Trnka, majiteľ firmy Gerulata Technologies, ktorá zverejnila zoznam proruských profilov na Facebooku a ich level nebezpečenstva.

"Zatiaľ zažívame obťažovanie, rôzne verbálne útoky. Ja osobne dostávam vyhrážky, píšu mi ľudia o tom, že vedia, kde moje deti chodia do škôlky a kde bývam. Je to, samozrejme, veľmi nepríjemné. Na druhej strane, čo máme robiť? Sú aj konkrétne situácie, keď si myslím, že to nie je len v rovine prázdnych slov, ale môže reálne prísť aj k nejakému napadnutiu," hovorí Michal Trnka.

"Nastavenie celej spoločnosti je také, že celková dôvera v inštitúcie je malá. Ľudia to majú tak zažité, že za všetkým musí byť nejaký zištný negatívny dôvod. My robíme všetky veci transparentne, so štátnymi inštitúciami spolupracujeme transparentne. A keď nám to niekto neverí, väčšinu tých informácií si môže overiť," dodáva Trnka, ktorého otec je spolumajiteľom firmy ESET.

Ako vznikal proruský zoznam? Za čo ho žaluje Ľuboš Blaha? Ako sa zmenil proruský naratív po začatí vojny na Ukrajine? A prečo ESET dráždi časť politikov, ktorí ho obviňujú z financovania kampaní a politiky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Michalom Trnkom, majiteľom a CEO firmy Gerulata Technologies.