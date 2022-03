Rybníček: Ukrajinskej zdravotnej sestre núkali 900 eur, za také platy tu nikto neostane

"Nedá sa všetko večne robiť zadarmo a dobrovoľníci nám tu budú padať na hubu. Štát je v tomto pomalší, dlho mu to trvá, ale je to preto, že je zavalený a nevie to rýchlo riešiť. Teraz sa to vylepšilo, cez víkend sme si dohodli pravidlá fungovania. V tejto chvíli si preto myslím, že už by sa to malo zlepšiť," hovorí predseda Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček o chaose s utečencami na hraniciach.



"U nás sa napríklad stalo, že mi volal pán, ktorý má vo svojej ubytovni Ukrajincov. Mali tam zdravotnú sestru, ponúkli jej prácu. Keď prišla do nemocnice a ponúkli jej 850 alebo 900 eur v hrubom, povedala, že za také peniaze robiť nebude a odišla preč. Aj toto bude otázka, že akí sú to ľudia a ako budú chcieť byť zaplatení," dodáva Rybníček.



Čo by potrebovali samosprávy od štátu? Ako bude vyzerať príspevok na ubytovanie utečencov? A kde budú bývať utečenci z Ukrajiny dlhodobo, ak sa tu rozhodnú zostať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom.