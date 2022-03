Kyjevčanka: Neviem, či sa chcem vrátiť na Ukrajinu, nemám tam už nikoho

Situáciu na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom koordinujú rôzne organizácie, iniciatívy, dobrovoľníci, ale aj štátne zložky. Denne prejdú cez hranice stovky utečencov, po ich prechode sú pripravené transfery, ktoré ich zoberú na stanice alebo do tábora pre utečencov. Priamo na hraniciach dobrovoľníci varia každý deň guláš, ponúkajú čaj, kávu či oblečenie.

Obyvateľka Kyjeva Natalia opísala, ako to vyzerá v hlavnom meste a prečo uteká. "Vyzeralo to strašne. Všade boli samí protitankoví ježkovia, úprimne, celý týždeň, teda viac ako týždeň, som nevychádzala z domu. Asi deväť dní. Predtým, ako som odišla z mesta, som videla barikády a vrecia s pieskom. Moje srdce to nezvládlo a musela som odísť. Je to veľmi ťažké."

Ministerstvo dopravy pripravilo rezervačný systém na ubytovanie, kde budú stále aktuálne kapacity štátnych aj súkromných hotelov či penziónov. Systém by mal fungovať od budúceho týždňa.

Foto: Jozef Jakubčo/SME

Vojna na Ukrajine