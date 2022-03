Onkológ Korec: Predajcovia alternatívnych doplnkov na liečbu rakoviny by mali ísť do basy

"Kým sa pandémia začala, boli sme najhorší. Na každých 100-tisíc našich obyvateľov, zomrie o 100 ľudí na onkologické ochorenie viac, ako je priemer v Európskej únii. To je hrozivé a smutné," hovorí onkológ Štefan Korec o rebríčku, ktorý Slovensko vedie.

"Pre pandémiu poklesol počet skríningov približne o 30 percent. Sme horší v životospráve, v skríningu, vo včasnej diagnostike a sme výrazne horší v dostupnosti modernej liečby. Je to celý komplex, vo všetkom zaostávame, a keď sa to sčíta, máme tento výsledok," pridáva dôvody, prečo sme na tom s onkologickými, ale aj inými ochoreniami tak zle.

"Toto je niečo, čo by nemalo existovať. Buď sa pacient kvalifikuje na danú liečbu a má ju dostať, alebo nemá. A prečo výnimka? Pretože pacientka má modré oči a druhý fajčí kvalitný tabak? Výnimky musia zmiznúť,” hovorí Korec o nedostupnosti drahých liekov na onkologické ochorenia, ktoré si mnohí pacienti financujú sami a vyhlasujú zbierky. Dodáva, že “všetky lieky, ktoré sú schválené EÚ, sú u nás dostupné, len to nemá kto zaplatiť. Hovoríme o sume približne štyri až päťtisíc na jednomesačnú liečbu."

"Ja hovorím, že to je hyenizmus a s každým z nich sa rád stretnem, ale len v prítomnosti prokurátora, aby po našom rozhovore ten človek išiel do basy. Je to strašný hyenizmus, tam nie je zmilovania," vraví Korec o alternatívnych doplnkoch výživy z Facebooku.

Prečo chodí na preventívne prehliadky výrazne menej mužov ako žien? V čom by sme sa mali zlepšiť? Prečo nestačí brať lieky, ale treba zmeniť aj životosprávu? A koľko pacientov vyhľadáva alternatívnu liečbu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s onkológom Štefanom Korecom.