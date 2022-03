Objavil jaštera z druhohôr: Má zachovanú celú kožu, neveril som vlastným očiam

“Je to ako keby ste sa pozerali na niečo, čo zomrelo len pred pár dňami. Vidíte zavreté oko, celú kožu, nemusíte si ho predstavovať len na základe kostry a fantazírovať o jeho vzhľade, ale normálne ho vidíte.



Má zachovanú aj priedušnicu a priedušky, je úplne unikátne vidieť niečo takéto,” hovorí Andrej Čerňanský, paleontológ z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je hlavným autorom článku v prestížnom časopise Scientific report, patriacom do vydavateľstva Nature.



"Kvapka krvi v jantári v Jurskom parku je fikcia. Jantár sa na to zdá vhodný, ale zistilo sa, že DNA sa rozpadá veľmi rýchlo a je tam síce prítomná, ale taká rozpadnutá, že je nečitateľná,” odpovedá na otázku, či z jaštera zistili aj jeho DNA.



"Je mi z toho smutno. Vo vyspelých krajinách si vedcov vážia, na Slovensku ten pocit nemám. Veľmi ma to mrzí, niečo sa asi podcenilo vo vzdelaní, je to škoda. Pokiaľ krajina o sebe tvrdí, že je vyspelá, veda je jeden z pilierov,” hovorí o aktuálnych náladách v spoločnosti a útokoch na vedcov.



Ako sa podarilo nájsť 110 miliónov rokov starého jaštera v jantári? Čo má spoločné s dnešnými jaštericami? Čo mu v Mjanmarsku komplikovalo prácu? Prečo sa vrátil na Slovensko? A čo by ešte chcel vo svojej kariére dosiahnuť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s paleontológom Andrejom Čerňanským.