Analytik: Väčšina ruskej armády sú neskúsení branci hnaní na jatky

"Keď vo vojne prestanú fungovať plány, nastupuje improvizácia, a armáda, ktorá improvizovať nevie, má veľký problém. Rusi teraz majú veľký problém. Ruský Blitzkrieg sa nekonal, ostalo to pri proklamáciách a typických ruských potemkinovských dedinách. Rusi chrlili jednu stratégiu za druhou, stratégie boli výborné, avšak ich prevod do praxe sa nekonal.



Ďalšie, čo sa ukázalo, že ruská armáda disponuje papierovo pôsobivým počtom techniky, ale jej nasaditeľnosť, z celkových počtov, lebo neustále máte niečo v opravách či na iné využitie, je 20 percent.



A potom úroveň výcviku. Nehovorím, že by ruskí piloti boli zlí, to v žiadnom prípade. Ale nalietané hodiny ročne nedosahujú ani polovicu z počtu aliančných krajín," takto hodnotí výkon ruskej armády na Ukrajine i všeobecne bezpečnostný analytik Milan Mikulecký, ktorý bol aj poradcom ministerstva obrany v Česku.



"Prevažná väčšina ruskej armády na Ukrajine je masa brancov s nedostatočným výcvikom, hnaná na jatky tak, ako to ruská armáda praktizuje posledných 400 rokov," hovorí tiež.



Ako hodnotí doterajší postup ruskej armády? Aké problémy bude mať, keď bude chcieť posilňovať svoje sily na Ukrajine a ako je flexibilná meniť svoje plány? Prečo je ruská armáda demoralizovaná? Aká je úroveň ruských tajných služieb na Ukrajine? Je ruská armáda v koncoch?



"Aj v Rusku teraz hľadajú rôzne riešenia, vrátane tých politických, ktoré musia umožniť Putinovmu režimu zachovať si tvár," hovorí ďalej Mikulecký. Verí v silu diplomacie Číny, Izraela či Indie? A dáva nejakú šancu mierovým rokovaniam medzi Ukrajinou a Ruskom?



Rozprávame sa tiež o bezohľadnosti ruskej armády, ako dlho môže Ukrajincom vydržať odhodlanie aj prečo nebude Rusko nikdy schopné účinne kontrolovať Ukrajinu. "Rusko nemá na obsadenie Ukrajiny ekonomicky, demograficky ani morálne," myslí si analytik.



"A bude musieť dôjsť ešte k niekoľkým otrasom, pre ruskú armádu na bojisku, aby pochopili, že si musia sadnúť k rokovaciemu stolu," dodáva. Aké informácie dostáva prezident Putin? A môže ho vymeniť minister obrany Sergej Šojgu?



Akú dáva Mikulecký šancu palácovému prevratu v Rusku? Prečo si myslí, že oligarchovia nie sú bohatí naozaj? Ako môžu vyzerať najbližšie týždne či mesiace a ako dlho ešte Ukrajina môže vydržať túto asymetrickú vojnu?



Pozrite si rozhovor.