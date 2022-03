Starosta Chren: Ak stavebný zákon prejde, developeri si budú môcť robiť, čo chcú

"V novej stavebnej legislatíve je pre mňa najväčší problém to, že rieši jednu jedinú vec. Ako veľmi rýchlo takmer čokoľvek kdekoľvek stavať. Absolútne nekladie dôraz na kvalitu, na kvalitu životného prostredia, na dopady na susedov a na všetkých ostatných ľudí, ktorí žijú na danom území.

Druhý veľký problém pre nás, keď hovorím aj v rámci ZMOSu, je, že obciam a mestám sa berú obrovské kompetencie a v podstate do veľkej miery stratia vplyv na rozvoj svojho vlastného územia," hovorí primátor bratislavského Ružinova Martin Chren o schválenom návrhu stavebného zákona.

"Tento zákon je reakcia na to, že takéto veci sa prestávajú diať. Pokútne stavebné povolenia prestávajú byť za posledné roky vydávané a developeri zrazu zistili, že si už nedokážu vyšliapať cestičky, tak si potrebujú takto zmeniť zákon, aby si povolenie vedeli vybaviť na jedno štátnom úrade, kde sedí úradník, ktorého nikto nevidí, nepozná a ten tú pečiatku dá," hovorí Chren o stavbách, ktoré už v Bratislave stoja, no dnes by nespĺňali základné atribúty a dodáva, že je nereálne, aby zákon nadobudol účinnosť 1.1.2023.

"Je toľko rozrobených vecí, ktoré na úrade denne máme, že si neviem predstaviť, že by som od nich teraz odišiel. Takže áno, plánujem znovu kandidovať," povedal o blížiacich sa komunálnych voľbách.

Aké sú hlavné nedostatky návrhu stavebného zákona? V čom podľa neho pomôže developerom? Čo hovorí na nové kompetencie, ktoré by zákon dal pamiatkovému úradu? A prečo pár mesiacov pred komunálnymi voľbami stále nepoznáme protikandidátov primátorovi Vallovi či starostom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Chrenom, starostom mestskej časti Ružinov v Bratislave.