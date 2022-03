Šéfka UNICEF Sliacka: Eufória pomoci Ukrajincom opadne, prídu problémy

"Je to naozaj ťažké, lebo zložky ministerstva vnútra či hasiči, ktorí to majú koordinovať, sa snažia a robia čo môžu, ale nemajú expertnú skúsenosť s takouto situáciou, lebo si tým nikdy neprešli. Najdôležitejšie je zachytiť registráciu rovno na hraniciach, aby sme mali prehľad o tom, kto čo potrebuje.

To, čo momentálne na Slovensku zlyháva, je odchyt ľudí, registrácia a koordinácia zložiek. Keďže neprešli touto skúsenosťou, mali by si to priznať a vyžiadať si expertov z európskeho koordinačného mechanizmu pre humanitárnu pomoc, ktorí by nám to veľmi rýchlo pomohli nastaviť," hovorí Mária Sliacka, šéfka UNICEF Slovensko, ktorá v minulosti koordinovala pomoc utečencom na sýrsko-tureckých hraniciach, aj utečencom z Donbasu na Ukrajine.

"Zatiaľ nerozmýšľame nad tým, že to môže trvať aj veľmi dlho. Aj príklad z Ukrajiny po anexii Krymu a vojne na Donbase je, že najprv bolo 6000 vysídlených ľudí, to bol február. Prišla som po veľkej noci, bolo 100 000 vysídlených ľudí, v lete bolo už pol milióna a do pár mesiacov boli takmer dva milióny vysídlených ľudí. Časom boli ľudia zadĺžení a rekreačné zariadenia, ktoré ubytovávali rodiny cez leto, v sezóne nevedeli kam ich presunúť," dodáva Sliacka.

Čo robiť lepšie a čo nás čaká dlhodobo s utečencami na Ukrajine? Na čo by mal štát myslieť? A čo najlepšie a najefektívnejšie môžu robiť ľudia, ak chcú pomôcť? Mal by štát viac myslieť na to, že utečencov môžu vykorisťovať obchodníci s bielym mäsom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriou Sliackou, šéfkou UNICEF Slovensko.