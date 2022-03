Maliar Šille: Dobrý autor musí mať názor, presvedčenie a protest

Rozhovor vznikol pred začiatkom vojny na Ukrajine.



"Došlo ku kolapsu hodnôt. Bohužiaľ sa ukázalo, že spoločnosť berie autorov a autorky ako nenažrancov. Stretol som sa aj s označením - ľudia parazitujúci na národe. Bolo mi to ľúto. Nikdy som nebol naivný a idealista. Podľa mňa je na tom najhoršie to, že tí, ktorí by mali hájiť naše záujmy, sa nestali obhajcami.



Myslím tým Ministerstvo kultúry. Mám pocit, že namiesto toho, aby nás hájili, musíme zápasiť o to, aby si nás všimli," hovorí maliar Erik Šille o tom, čo ukázala pandémia o umení a umelcoch na Slovensku.



"Rovnako by som si prial, aby slovenská diplomacia pochopila, že sa nemusí vyvážať iba keramika a šúpolienky, ale že existuje aj súčasné živé umenie. Prial by som si, aby ľudia, ktorí to sledujú, pochopili, že umelci nie sú nenažranci a neparazitujú na ich daniach, ale že si to okrem zdieľania, žiada veľa sebazaprenia. Jednak finančného a jednak aj to, aby sa umelci nemuseli obhajovať. Chcelo by to trošku úcty," dodáva Šille.



Ako prežil pandémiu známy slovenský maliar finančne? Ako to zvládali jeho študenti na Vysokej škole výtvarných umení? Ako spoznať talentovaného maliara? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s maliarom Erikom Šillem.