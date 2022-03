Detská psychiatrička: Hospitalizujeme teraz len deti v ohrození života, viac nestíhame

Rozhovor vznikol pred začiatkom vojny na Ukrajine.



"Škaredo povedané, je to akoby ste na vojenskom poli robili triáž, koho idete zachrániť, ale v konečnom dôsledku je to tak, že sa musíme rozhodnúť, kto je akútnejší alebo u koho je väčšie riziko následkov, keď ho nehospitalizujeme," hovorí detská psychiatrička Marcela Šoltýsová o tom, že detské psychiatrie sú po covide zúfalo preplnené deťmi v akútnom stave.



"Samotné deti hovoria, že zostali pasívne, báli sa, že priberú, tak začali viac cvičiť a zaoberať sa stravou, ale vo všeobecnosti, čo som čítala štatistiky, sa ľudia začali viac zaoberať tým, aby bolo zloženie stravy zdravšie.



Taktiež dievčatá, pretože väčšinou hovoríme o adolescentných dievčatách, sa snažili využiť obdobie pandémie na to, aby schudli pár kilogramov, ktoré už dávno chceli, ale nemali na to priestor," dodáva Šoltýsová.



Ako spozorovať, že dieťa má poruchy príjmu potravy? Prečo je na Slovensku tak málo detských psychiatrov? A ako to teraz vyzerá s hospitalizáciami detských psychiatrických pacientov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s detskou psychiatričkou Marcelou Šoltýsovou.