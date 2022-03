Zelenskyj: Kto si myslí, že sa vzdáme, nevie nič o Ukrajine

"Ak aj zničíte všetky naše ukrajinské katedrály a kostoly, nikdy nezničíte našu úprimnú vieru. Našu vieru v Ukrajinu, v Boha a v ľudí. Obnovíme každý dom, každú ulicu, každé mesto. A vravím vám Rusi - naučte sa dobre slová “reparácie” a “príspevky”, lebo zaplatíte Ukrajine všetko, čo ste spôsobili. Každému Ukrajicovi, do posledného haliera," povedal v stredu v príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Zelenskyj sa tiež vyjadril, že neexistuje zbraň, ktorú by Rusi proti slobodným občanom Ukrajiny nepoužili a dodal, že "nemáme obrovskú zem od oceánu po oceán, nemáme jadrové zbrane, nezásobujeme svetový trh ropou a plynom, ale máme našich ľudí a našu zem. A to je naše zlato. Za to bojujeme. Nemáme čo stratiť, len našu slobodu a hrdosť. To sú pre nás najväčšie poklady. Mnohokrát nás chceli zničiť, vždy zlyhali."



Svoj prejav zakončil jasnou výzvou "choďte domov, k vám domov."