Analytik Nič: Nemecko zabudlo na svoju vlastnú bezpečnosť

"Je to veľká zmena a nie je to len o dodávke zbraní pre Ukrajinu. Nemecký kancelár Scholz cez víkend v prejave ohlásil výrazné zvýšenie investícií do obrany, vytvorenie nového fondu pre obranu - to je veľká zmena. Nemecko bolo donútené k zásadnému posunu.



Pre mňa je to najväčšia zmena nemeckej bezpečnostnej a obrannej politiky za 20 či 30 rokov," hovorí analytik Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy v Berlíne Milan Nič o obrate Nemecka, ktoré teraz neposiela na Ukrajinu prilby, ako to urobilo ešte v januári a bolo vysmiate kyjevským starostom Vitalijom Kličkom.



"Čo pošle Nemecko na podporu nabudúce? Vankúše?" opýtal sa vtedy Kličko. Teraz je situácia úplne iná a Ukrajina už dostala od dekády pacifického Nemecka 1000 protitankových zbraní a 500 protilietadlových striel.



Nemecko napokon podporilo aj vylúčenie Ruska z platobného systému SWIFT, hoci pôvodne to odmietalo. "Urobilo to, po čom sa volalo, pod tlakom verejnej mienky, pod tlakom toho, že ostávalo posledné ohľadom blokovania Swiftu," komentuje Nič.



Analytik tiež hovorí, že Nemecko už bolo zrelé na posun a témy, ktoré teraz rieši, nie sú nové. Akurát potrebovalo vonkajší impulz. "Nemecko zabudlo na svoju vlastnú bezpečnosť," myslí si.



"Ruská zahraničná politika dlhodobo podceňuje európske inštitúcie a Európsku úniu. Pre nich bol hlavný partner na európskej strane Berlín, a to kvôli zvláštnemu vzťahu, ktorý malo Nemecko s Ruskom. A špeciálne Angela Merkelová. Tie špeciálne rusko-nemecké vzťahy sú teraz minulosť. Všetci v Európe sme teraz oponenti Ruska - ako Západ. Rusko ide realizovať svoj zámer bez ohľadu na to, kto je nemecký kancelár," analyzuje novú situáciu Nič.



Bolo Nemecko doteraz naivné vo vzťahoch s Ruskom? Aký má vzťah k Ukrajine a podporuje jej vstup do EÚ? Píše sa v nemeckých médiách o systéme Patriot a 400 vojakoch, ktorí majú prísť na Slovensko? A ako bude teraz, po zastavení Nord Streamu 2, riešiť Nemecko svoju energetickú budúcnosť? Je Olaf Scholz v zahraničnej politike nástupcom Angely Merkelovej? A akú úlohu môže otočené Nemecko zohrať vo vojne Ukrajiny s Ruskom aj v budúcej obranyschopnosti EÚ?



Pozrite si rozhovor s analytikom Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy v Berlíne Milanom Ničom.