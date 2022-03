Šnídl: Hlavné správy už nie sú také vplyvné, dezinformačná sila je inde

Rozhovor vznikol ešte pred rozhodnutím NBÚ o vypnutí webu hlavnespravy.sk.

"Oveľa efektívnejšia je stratégia, ktorú volia tradiční šíritelia proputinskej propagandy, aj z radov niektorých politikov, a to je odkláňanie pozornosti. Nehovoria, že to, čo robí Putin, je správne, ale snažia sa odkláňať pozornosť od podstaty. Buď klasický "whataboutizmus" - nebavme sa o Ukrajine, ale o amerických vojnách, alebo hovoria, aby ľudia neverili štandardným médiám. Aby si človek nakoniec povedal, že bohvie, ako to je, nie je to čiernobiele.

Vytvoriť informačný zmätok, aby si človek povedal, že Putin síce nie je najlepší, ale aj západ robil to isté. Také tie klasické múdra, ktoré znejú aj vo facebookových skupinách, že svet nie je čiernobiely," hovorí novinár denníka N, ktorý sa venuje dezinformáciám a hoaxom, Vladimír Šnídl.

"Hlavné správy a Zem a vek v poslednej dobe už nie sú také vplyvné. Vplyvnejší je podľa mňa Hlavný denník, ale najvplyvnejšie kanály sú facebookové účty, aj niektorých opozičných politikov," dodáva Šnídl na otázku, či pomôže vypnúť Hlavné správy.

Ako teraz komunikujú proputinovskí dezinformátori? Sú presvedčení fanúšikovia Putina alebo platení agenti Ruska? A na čo si má človek dávať pozor, aby nenaletel propagande?