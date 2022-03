Valášek: Do stíhačky, ktorú servisuje ruský technik, by som si nesadol

"Neviem, či máme dvanásť MiGov, máme dvanásť kusov železa, ktoré sú prakticky nepoužiteľné. Taká je reálna situácia. Tie MiGy sú v podstate bez ruských technikov neobsluhovateľné. Asi nikto súdny so štipkou rozumu neverí, že ruský technik by pripravil ruskú stíhačku v službách slovenských vzdušných síl na vzlietnutie proti ruským stíhačkám letiacim z ukrajinskej hranice.

Keby som ja bol ruským technikom, neurobím to, a byť slovenským pilotom, asi si do tej stíhačky nesadnem, lebo by som sa bál, čo tej stíhačke urobili ruskí technici," hovorí bývalý veľvyslanec pri NATO a poslanec za Progresívne Slovensko Tomáš Valášek o ruských MiGoch, ktoré máme.

"Požiadať Poliakov nie je jediná možnosť. Oddiaľme rekonštrukciu Sliača, možno to oddiali príchod stíhačiek F-16, ale my máme ten problém teraz. Vo vojne, ktorá prebieha teraz. Ak sa uprieme len na Poliakov, môže to trvať dlho. Ak by sme rozhodili signál do Aliancie, že dávame k dispozícii Sliač a potrebujeme niekoľko letiek, myslím si, že by sme skôr našli náhradu za MiGy," dodáva Valášek.

Aké sú možné scenáre vojny? Prečo sme ešte nevyhostili ruských agentov s diplomatickým krytím? Čo by teraz malo Slovensko robiť lepšie, keď už máme roky zanedbávanú armádu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom a bývalým veľvyslancom pri NATO Tomášom Valáškom.