Korčok: Putin sa teraz musí dostať pod domáci tlak od občanov Ruska

"V Európskej únii je snaha o koordináciu, aby sa z toho nestala súťaž krásy. Že jeden zavrie celú ambasádu, druhý vyhostí jedného, tretí vyhostí štyroch a dvadsiati nevyhostia vôbec nikoho. Zvažuje sa koordinovaný postup zasiahnutia aj do diplomatických zastúpení Ruskej federácie. Je snaha, aby tu bola čo najširšia odpoveď," hovorí minister zahraničných vecí Ivan Korčok na otázku, či sa nechystáme vyhostiť ruských diplomatov, medzi ktorými sú aj ruskí agenti.

"Lietadlo doviezlo jadrové palivo, bola to dlhodobo plánovaná dodávka. Tieto dodávky sa opakujú v čase. Áno, ministerstvo hospodárstva to komunikovalo, aj my v EÚ, aj s našimi susedmi. Tu si treba opäť povedať jednu vec, opäť nás dobieha minulosť.

Roky bola v pozadí úvaha, či sa napríklad aj pri jadrovom palive na sto percent orientovať na Ruskú federáciu. Riešilo sa to vždy, aj v predchádzajúcich rokoch, lebo je to logická téma. Akurát sa napĺňa scenár, že v týchto zložitých podmienkach sme absolútne odkázaní na jadrové palivo z Ruska," dodáva Korčok na otázku, aké lietadlo z Moskvy dnes ráno pristálo v Bratislave.

"Je to naozaj vec politického rozhodnutia. Keď som to v prvom momente počul, vedel som, že je v tejto chvíli nereálne začleniť Ukrajinu plnoprávne, lebo my sme komunita práva. Je to obrovská cesta, aby ste naplnili podmienky, aby ste mohli fungovať. To je v tejto chvíli nemožné.

Ale potom som sa pokúsil pozrieť na svet očami prezidenta Zelenského. On potrebuje v tejto chvíli morálnu vzpruhu pre svojich občanov, aby sme v tejto ťažkej situácii povedali, že Ukrajina patrí do tohto priestoru.

Ja si myslím, že sa dá urobiť niečo, čo by som nazval veľmi silným politickým záväzkom zo strany EÚ a zároveň gestom, ktoré povzbudí ukrajinských občanov, že bojujú v tejto chvíli nielen o svoje prežitie, ale aj európsku budúcnosť," hovorí minister zahraničia k otázke členstva Ukrajiny v Európskej únii.

Budeme evakuovať našu ambasádu v Kyjeve? Aké sú možné scenáre? Nie je Putin zahnaný do kúta a neexistuje z tejto situácie pre neho východisko? Čo bude s ruskými stíhačkami, ktoré máme na Sliači? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Vojna na Ukrajine