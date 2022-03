Vojna na Ukrajine: Boj o budúcnosť Európy. Online diskusia s Ivanom Miklošom a Petrom Tkačenkom

Študovala mediálne odbory v Prahe a Bratislave. Od roku 2010 do roku 2020 pôsobila v športovej redakcii RTVS ako redaktorka a moderátorka. Po odchode z RTVS si na niekoľko mesiacov vyskúšala prácu hovorkyne, no vrátila sa do mediálneho prostredia. V denníku SME pôsobí od jesene 2021 ako produkčná video obsahu a podcastov.