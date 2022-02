Naď: Putinovská propaganda v RTVS je už podrývanie bezpečnosti štátu

“Človek musí mať chladnú hlavu. Každé slovo, ktoré povie minister obrany, má svoju váhu. Ale v rámci zdieľania spravodajských informácií v NATO a Európskej únii, každý počíta aj s verziou, že namiesto hranice s Ukrajinou budeme mať Rusko,” hovorí minister obrany Jaroslav Naď o súčasnej situácii na Ukrajine.

"Migračná vlna môže byť veľmi veľká, preto sme dali vyšší stupeň pohotovosti, aby sme zaručili, že vojaci by po pracovnej dobe boli k dispozícii rýchlo na nasadenie. Neexistuje rozdiel v bojovej pohotovosti pre prípad migrácie a pre prípad bojovej činnosti. To je jeden systém, ale my vyhodnocujeme riziká. Pripravujeme sa na všetky alternatívy, ale pravdepodobnosť nejakého vojnového zapojenia Slovenskej republiky vyhodnocujeme ako nízku," dodáva minister Naď.

“Máme tu desiatky, stovky ruských agentov. Veľmi veľa. Niektorí majú diplomatické krytie, niektorí pôsobia v iných oblastiach. Máme celkom slušný prehľad, to hovorím na rovinu. Ja som sa netajil tým, že vieme aj o tom, že majú prepojenia na alternatívne médiá. Bolo by na čase, aby sme urobili také opatrenia, aké sa dejú aj v iných krajinách. Nemecko napríklad zakázalo vysielanie Russia Today. Ja si myslím, že prichádza čas, a postupne tie opatrenia uvedieme do praxe, o tom sme sa bavili aj na bezpečnostnej rade. Sme demokratická krajina, platia tu nejaké zákony, a ak ich niekto prekračuje, tak za to musí zaplatiť a darmo si bude dávať nálepku, že je novinár, keď vieme, že je vykonávač záujmov zahraničných mocností. A keď to preukážeme, a že to preukážeme, tak potom sa k tomu budeme musieť postaviť ako krajina v zmysle zákona,” hovorí o ruskej propagande na Slovensku Jaroslav Naď.

Prídu k nám vojaci NATO? Aké sú možné scenáre toho, čo sa bude diať? Presúvame našich vojakov na východ? A čo s RTVS, ale aj s dezinfowebmi, ktoré šíria putinovskú propagandu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom.