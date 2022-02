Števček: Na začiatku som bol liberál, teraz som skostnatená štruktúra?

"Nejdeme ohýbať žiadny zákon. Chceme využiť možnosť, aby si akademická obec sama zvolila svojich predstaviteľov. My sa len bránime, nerobíme nič iné. My sme si tieto nové pravidlá, ktoré sa chystajú, nijako nevymysleli. Protestujeme proti nim a toto je jedna z foriem toho protestu. Kto kedy povedal, že sa ide skracovať volebné obdobie rektora?



Zvolí sa niekto, nazvime ho rektor elekt, a nastúpi do funkcie 1. februára 2023. A tak to bolo od začiatku mienené," hovorí rektor Univerzity Komenského Marek Števček k tomu, že univerzita obchádza zákon a chystanú reformu tým, že bude voliť nového rektora o pol roka skôr.



"Ak by mi išlo o "smrádeček a teplúčko", a o moje teplé miestečko, tak to podporím ako prvý. Mne ide o systém ako taký, ako má byť nastavený, a s tým nesúhlasím. Vy si fakt myslíte, že je to také strašné terno byť rektorom Univerzity Komenského? Že je to job, ktorého sa ja držím zubami nechtami, lebo ja by som, chudák, išiel po žobráckej palici? Vedzte, že to tak nie je.



Je to obrovský stres, vypätie, obrovská zodpovednosť. Ak si niekto myslí, že sa toho držím a vo svojich 46 rokoch som skostnatená štruktúra, tak prosím. Ale keď som nastupoval, mnohí mi vyčítali presný opak, že som ten liberál, ktorý tu ide meniť veci. A teraz som zrazu skostnatená, stará štruktúra," dodáva rektor Števček a hovorí, že zatiaľ nevie, či bude znova kandidovať na rektora Univerzity Komenského.



Je hodné najstaršej univerzity, aby obchádzala zákony? A nie je to len dôkazom toho, že univerzity a vysoké školy nie sú schopné sebareflexie? Ako sa pozerá na kritiku osobností ako je Mikloš, Radičová či Szomolányi? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorom Univerzity Komenského Marekom Števčekom.