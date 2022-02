Pamätník Jánovi a Martine je surový ako ich vražda, hovorí jeho autor

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

"Sme niekde, kde som si myslel, že nebudeme. Myslel som si, že to dotiahneme niekde ďalej," hovorí štyri roky po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy. "Dokola narážame na možno nedostatočnú sebareflexiu, nepriznanie si chýb a nepoučenie sa."



Česká investigatívna novinárka, Pavla Holcová, úzka spolupracovníčka Jána, hovorí, že po jeho vražde zo Slovenska prestal byť štát a začala z neho byť prípadová štúdia.



"Dnešná situácia je zlá a bojím sa, že sa to vracia všetko späť," myslí si Zlata Kušnírová, mama zavraždenej Martiny.



V Bratislave dnes odhalili pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Jeho autorom je Marián Králik, vedecký pracovník Fakulty architektúry a dizajnu STU. Ten vysvetľuje, prečo je na ňom kontrast hrdze a ocele. "Hrdza by mala symbolizovať krv a nerez striebro, ktoré sa čistí tavením v ohni," hovorí Králik. "Dielo nemá byť ľúbivé, nemá byť krásne, je surové, má vystihnúť vraždu," dodáva.



Na pamätníku sú umiestnené aj leštené nerezové zrkadlá. Tie sú podľa Králika na to, aby sme v nich videli sami seba a odpovedali si, ako sme aktívni v spoločnosti my sami.



Holcová, Bárdy aj pán Kuciak odpovedajú aj na otázku, čo očakávajú od obnovenia pojednávania vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pojednávanie sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu vracia pred rovnaký senát na Špecializovaný trestný súd do Pezinka. Prvý pojednávací deň je už v pondelok 28. február.