Jozef Kuciak: Keď vidím prieskumy, nerozumiem. Ľudia majú krátku pamäť

"Niektoré prieskumy ukazujú, akú majú ľudia krátku pamäť. Alebo nepočúvajú. Keď si zoberieme len novinárov a útoky na vás, keď začal (Fico) so Sorosom, bolo to až po vražde. Teraz to opakuje neustále, Sorosovi agenti a neviem čo ešte. Ako môžu takto vyvolávať nenávisť? A ľudia na to naskočia.

Je to smutné, prišla inflácia, niektorí stratili prácu, niektorí prišli o biznis. Veľa ľudí je nahnevaných, ale vybíjajú si zlosť na nesprávnom mieste. Stačí, keď sa trochu pozrú do nedávnej minulosti.

Nie je to tak dávno, keď sa začali protesty po Jankovej smrti, keď pán Fico a pán Pellegrini vyhlasovali, že si nedajú diktovať od ulice a teraz sa vyhrážajú ulicou. Takí sú už politici, asi si nepomôžeme," hovorí otec Jána Kuciaka Jozef Kuciak štyri roky po vražde.

"Som trochu alergický na všetkých politikov. Keď prišiel pán Lipšic za mnou, nejaké dva alebo tri dni po tom, ako vyšla najavo vražda, a ponúkol mi pomoc, rozprávali sme sa o tom a vtedy povedal, že do politiky sa už určite nevráti. Postupne si získal moju dôveru. Môžem povedať, že mu dôverujem.

Horšie je to s pánom Žilinkom. Veril som, že to bude lepšie. Prvá pochybnosť vo mne vznikla vtedy, keď bolo zastavené stíhanie únosu Vietnamca. Doteraz mi nie je jasné, prečo sa tak stalo. Sčasti asi preto, že sa tým už prestali zaoberať nemecké súdy. Je to vedľajšie, ale vec sa stala a nepokračovalo sa.

Ďalšia vec bolo zastavenie stíhaní, napríklad pána Pčolinského. Nemôžem si pomôcť, ale už pri formovaní terajšej vládnej koalície mi tam hnutie Sme rodina nepasovalo a nepasuje mi tam doteraz. Skrátka, Kollárovi neverím. Žilinka moju dôveru nemá," dodáva Jozef Kuciak.

"Stále mi vŕtajú v hlave dve slová, ktoré najčastejšie používal: „Neďakuj, pamätaj.“ Chcel som, aby boli aj na jeho pamätníku. Mohol by to byť jeho odkaz. Aby sa pamätalo na všetko, čo sa stalo, aby ľudia nezabúdali. Hlavné je, aby z toho bolo poučenie," spomína na svojho syna Jána Kuciaka.

Ako to zvládajú rodiny Kušnírovcov a Kuciakovcov štyri roky po vražde? Sú sklamaní z vývoja aktuálnej politickej situácie? Veria ešte v spravodlivosť? A zúčastnia sa pojednávaní, ktoré sa začínajú už o týždeň? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jozefom Kuciakom, otcom Jána Kuciaka.