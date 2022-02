Kolíková: Aj keby súdna mapa vôbec neprešla, z funkcie neodídem

“Úprimne, neviem, čo som mala urobiť inak. Na tej reforme pracujeme od roku 2016. To, že neprešla, je preto, že ju nepodporila práve strana Za ľudí Veroniky Remišovej. A ja nechápem prečo. Javí sa to tak, že to bolo osobné.

Komunikovala som aj s premiérom, že je takáto situácia. Jeho požiadavka je, že mám urobiť všetko, aby sa tie návrhy preložili na ďalšiu schôdzu. Išla som za Borisom Kollárom a ten nebol ochotný to presunúť na ďalšiu schôdzu. Nechcel mi nijako vyhovieť,” hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková o hlasovaní, pri ktorom prešiel len jeden zo štyroch zákonov, ktorý mení súdnu mapu.

“Chcú mať svojich predstaviteľov vo výberovej komisii. Taká bola úvaha. Podľa mňa to nie je správne, politické strany nemajú čo nominovať svojich ľudí do akýchkoľvek výberových komisií. Toto sú čiary, ktoré nie som ochotná prekročiť.

Zjavne tá úvaha, že by viaceré politické strany mali byť zapojené do výberu predsedu súdov, tam bola a javila sa ostatným ako legitímna, ale pre mňa je to jasná červená čiara. To tak nemôže byť. Ja som nikdy nedala žiadny pokyn žiadnemu členovi komisie, že má nejako vybrať. To som nikdy neurobila.

Nikdy voči mne takáto výhrada nebola. Z rokovaní som pochopila, že niektorí z koaličných strán si predstavujú, že takto to funguje. Ale prosto, takto to nie je. Od Borisa Kollára zaznelo, že je presvedčený, že ja cez predsedov súdov ovplyvňujem rozhodovanie sudcov. Neexistuje, že by takéto niečo minister robil. Nikdy som to neurobila. Z tých debát som pochopila, že existuje presvedčenie, že minister spravodlivosti to robí,” dodáva Mária Kolíková o rokovaniach, na ktorých niektoré koaličné strany žiadali mať v komisiách svojich politických nominantov.

Čo ak neprejde súdna mapa? Nevedela viac komunikovať s koaličnými partnermi? A nemal sa do toho viac zapojiť premiér Heger? Bola to osobná pomsta strany Za ľudí? A mala by koalícia odvolať Maroša Žilinku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.