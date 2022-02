Zamestnávateľ Lelovský: Predbieha nás Ukrajina, pred nami je už aj Rumunsko

"Nedávno publikovali paritu kúpnej sily, teda spotrebiteľský kôš, a čo si za to človek na Slovensku kúpi. A predbehli nás Rumuni. Rumuni si za to, čo zarobia, kúpia viac, ako priemerný Slovák," upozorňuje viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a IT asociácie Slovenska Mário Lelovský.



"Odchod študentov do zahraničia by mal byť, za normálnych okolností, veľmi silný signál pre vládu, že niečo nie je dobré. To je to najcennejšie, čo táto krajina má. To sú tí, ktorí prinášajú inovácie.



Do zahraničia odchádza 40 percent najlepších maturantov z matematiky. To je signál, to by malo vyraziť dych každému ministrovi školstva," dodáva Lelovský s tým, že reforma vysokých škôl je málo ambiciózna a na opravu nášho systému nestačí.



Prečo sme stále neuvoľnili azylové pravidlá pre zahraničnú kvalifikovanú pracovnú silu, napríklad z Ukrajiny? Ako sme na tom s IT študentami? A čo s alarmujúcim číslom, že tretina najlepších študentov a absolventov odchádza do zahraničia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceprezidentom ITAS a Republikovej únie zamestnávateľov Máriom Lelovským.