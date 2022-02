Onkologička Rečková: HPV vakcínu potrebujú aj muži, predídu nádorom na hlave aj na penise

"Dá sa predpokladať, že keďže sa diagnostika znížila od 30 až do 50 percent, pokles v skríningových metódach bol v priemere o 25 percent. Preto môžeme očakávať, že zhruba o toľko klesne aj diagnostika onkologických ochorení, a to sa prejaví aj na neskoršom záchyte v budúcnosti," hovorí onkologička a riaditeľka Národného onkologického inštitútu Mária Rečková.



"Keď sa porovnávame so svetom, aké percentá ľudí by mali chodiť na skríningy, máme dlhodobý hendikep, ktorý sa teraz ešte viac prejavil. Ide len o to, sústrediť pozornosť naozaj na prehliadky. OECD nám hovorí, že Slovensko vynakladá veľmi málo peňazí na prevenciu," dodáva Rečková.



"Je aj snaha odborníkov, aby očkovanie proti HPV bolo dostupnejšie. Teraz je to preplácané len v jednom roku života, len keď majú deti 13 rokov. Snaha je rozšíriť vekovú hranicu od 9 do 15, keď je to očkovanie najúčinnejšie, ešte pred začiatkom pohlavného života.



Toto sú odporúčania, takisto možnosť sprístupniť vakcínu, ktorá je deväťvalentná," hovorí Mária Rečková o tom, že sme na chvoste v zaočkovanosti dievčat a chlapcov proti HPV. Vakcína pritom dokáže úplne eliminovať úmrtia na rakovinu krčka maternice.



Prečo sa neočkujeme? Prečo nechodíme na preventívne prehliadky? Ako sa staráme o svoje zdravie? A ako pandémia ovplyvní onkologických pacientov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s onkologičkou Máriou Rečkovou.