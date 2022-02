Lehocká z Antikonfliktného tímu: Niektorí si myslia, že ma poslali na protesty ako špiónku

"Sú určité skupiny, s ktorými sa dá komunikovať. Ale áno, sú skupiny, ktoré sa s vami vôbec nebudú rozprávať a je jedno, či sú to futbaloví chuligáni alebo sa jedná o kultúrne či politické podujatie," hovorí šéfka Antikonfliktného tímu Zuzana Lehocká.

"Nemám pocit, že by sa to menilo v tom zmysle, že by boli ľudia agresívnejší. Vždy boli zhromaždenia, kde sa vyskytlo pár jedincov alebo sa situácia vyhrotila tak, že došlo k agresii.

Funguje davová psychóza a nedá sa to vopred predvídať. Takže si nemyslím, že by to bolo horšie. Skôr je to viac cielené na protipandemické opatrenia. V čase, keď nebola pandémia, témy boli rôznorodé. Teraz je to o tom istom," dodáva Lehocká.

Ako vyzerá práca člena Antikonfliktného tímu? Ocitli sa pri protestoch v nebezpečných situáciách? Sú ľudia po dvoch rokoch pandémie agresívnejší? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfkou Antikonfliktného tímu Zuzanou Lehockou.