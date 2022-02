Matematik Kollár: Nepoučili sme sa, ani po dvoch rokoch nemáme dáta z nemocníc

“Čo mne vadí je, že sa nepoučíme z vlastných chýb. Že sme videli, že veci v minulosti nefungovali, ale nepoučíme sa. Dopredu vidí málokto, tomu rozumiem. Ale, že sa spätne nevieme poučiť, to je troška škoda. Dnes nevieme, koľko ľudí máme hospitalizovaných v nemocnici. Neviem povedať, či nám klesá alebo stúpa počet hospitalizácií. Pri vrchole vlny je to dosť dôležitá vec.



Nie je mi celkom jasné, ako to funguje, nám sa zmenili pred týždňom počty hospitalizácií o 400 až 500 ľudí. Neviem presne, ako sa v tom vyznať, a toto je jedna z vecí, ktorá mi veľmi vadí, lebo vieme, že to je dôležité a že sme na tom mali pracovať,” hovorí matematik Richard Kollár o omikronovej vlne, na ktorej vrchole zrejme práve sme, no presne to nevieme.



“Bojím sa, že momentálne by sme mali nasledovať ostatné krajiny - aj tie lepšie aj tie horšie. Leto vyzerá zatiaľ veľmi dobre, ale spomeňme si na omikron. V novembri sme o ňom nevedeli a teraz je z neho najväčšia vlna, akú sme mali. Krajiny uvoľňujú čo najrýchlejšie, mali by sme ich nasledovať hneď, ako tá vlna odznie,” dodáva matematik Kollár.



“Eurobarometer ukazuje, z čoho najviac ľudia v únii čerpajú informácie. Nič z tohto nevysvetľovalo očkovanie alebo neočkovanie v krajinách. Až kým sa nepozrieme na faktor, koľko ľudí verí svojim priateľom. Tam sa ukazuje, že čím viac ľudí dôveruje svojmu okoliu, bez ohľadu na to, či sú odborní alebo neodborní, tým menej sa očkujú.



S každým percentom, o ktoré ľudia podľa prieskumu veria svojej susede viac ako vedcom, stúpa počet ľudí, ktorí sa nechcú očkovať,” hovorí Richard Kollár o vysvetlení, prečo niektoré štáty v únii majú oveľa horšie percento zaočkovanosti ako iné.



Ako bude vyzerať leto? Kedy sa zaočkovať, keď už odznie vlna omikronu? Má ešte zmysel posielať celé triedy do karantény? A ako vníma hejt voči vedcom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s matematikom Richardom Kollárom.